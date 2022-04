François TOGNY

Plus de 15 ans d'expérience internationale avec une spécialité : le management de la qualité dans les services d’inspection, de contrôle, et de certification. Maîtrise ISO 9001 et ISO 17025 + compétences démontrées en management de la qualité, audit - parfois à l'étranger (Chine et Espagne), analyse des causes, métrologie, et management d'équipe.



Mes compétences :

Métrologie

Acoustique et vibration

Assurance qualité selon ISO 17025

Mesure Physique