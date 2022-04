François TOMCZYK

Scaphandrier classe 2 mention A et ancien militaire.



Rigoureux, respectueux des procédures et aimant travailler en équipe, mon objectif est d’acquérir un maximum d’expérience professionnelle dans le métier de scaphandrier avant de m’orienter plus précisément vers un domaine des activités subaquatiques.



Mes compétences :

Management

Soudage

Energies renouvelables

Gestion de projet

Travaux sous marin

Microsoft Office