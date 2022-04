François TORRES

- Directeur Administratif et Financier de Neurones IT (entité du groupe NEURONES)



- Responsable du Contrôle de gestion et juridique pour le groupe NEURONES



- Ancien Responsable du contrôle de gestion et auditeur interne chez INEO (groupe GDF SUEZ)



- Ancien auditeur externe en cabinet d'audit (groupe BDO Gendrot)



Mes compétences :

Administratif

Audit

Auditeur

Contrôle de gestion

DAF

Directeur Administratif et Financier

Finance

Gestion Financière