Docteure en philosophie



- Je suis professeur. J'expérimente actuellement la "Métacognition et confiance en soi" du Conseil Scientifique de l'Éducation Nationale au profit d'une pédagogie innovante.

- Je suis référente et formatrice pour les ressources et usages numériques pédagogiques. Interne au LGT actuellement, IUFM, DANE.

- Je suis tutrice et référente tutorat



Mes compétences :



Formatrice ressources numériques

Tutorat

Auteure chez Ellipses



#philosophie #numérique #innovations #digitale #enseignement #pédagogie #formatrice #sciences cognitives @Evelyne.Rogue