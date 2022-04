François TOULOUSE

Je suis un développeur web expérimenté. Depuis 2005 j'ai participé, en mon nom propre ou pour le compte de SSII et au sein d'équipes de 3 à 15 personnes, au développement de back-office php et d'applications web pour de nombreux clients tels qu' Astrium, Météo France, Anovo / love2recycle, La Dépêche interactive, Denjean, Edf, ESC Toulouse, le Cned, ...



Le développement php back-end est mon coeur de métier. J'apprécie particulièrement l'architecture MVC et le framework Symfony 2. Je dispose également de solides compétences en intégration, en particulier responsive et dans le respect des standards du web.



Salarié du groupe Hélice - Umanis depuis avril 2015, je suis actuellement en mission à la Banque Postale (Disfe Toulouse) où je participe au développement d'applications sur la solution orienté big data Splunk.



Mes compétences :

MySQL

Xhtml

CSS

CSS 3

Html 5

JavaScript

Symfony2

PHP 5

PostgreSQL

Bug Tracking System

Python

Développement web

Git

Less.js

Node.js