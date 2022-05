Je suis ingénieur d’études en développement et intégration d’application à l’Université Toulouse 1 Capitole. Ma carrière s’est construite autour de 2 axes principaux qui sont le développement d’application et la conduite de projet. J’occupe actuellement le poste de responsable adjoint du pole web au sein du service Ingénierie de la Direction du Service d’Information de l’université. Je participe à l’administration des services numériques destinés aux usagers via les sites institutionnels ou l’espace numérique de travail et j’apporte une expertise technique sur l’infrastructure de développement pour le service ingénierie.



Retrouvez plus d'informations concernant mon profil sur http://www.romain-gomes.fr



Mes compétences :

PHP

XHTML

CSS

Javascript

Drupal

JQuery

Wordpress

XML

SQL

SEO

Ksup

Java