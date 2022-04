François TOUMINET

Journaliste en presse généraliste depuis quinze ans, je reste à la recherche de nouvelles missions dans la presse écrite et web.

Ayant eu l'opportunité de travailler avec plusieurs grands noms de la presse quotidienne et hebdomadaire, je possède une excellente maîtrise de la langue française, tant grammaticale qu'orthographique et un style journalistique reconnu, comme vous le constaterez à la lecture de mon CV et des références qui y sont associées.



Mes compétences :

Journalisme

Presse écrite

Adobe InDesign

Montage audio

Adobe Photoshop

Quark Xpress

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Hermes

Rédaction

Communication