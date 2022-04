Karine DAVID

Sportive dans l'âme, j'aime relever les défis. c'est ainsi qu'après avoir fait des études de professeur d'EPS, je saisie l'opportunité qui se présente à moi de changer de cap. J'intègre le cabinet LW & associés en 2007, y découvre le monde de l'entreprise puis devient associées en 2010. Je concilie avec succès mon rôle de mère et de dirigeante d'entreprise.

Dotée de grandes qualités humaines, altruiste, je suis naturellement attirée par la protection sociale du dirigeant. C'est sans doute mon goût de l'escalade qui me permet avec simplicité et dynamisme d'orienter les dirigeants dans les méandres de la protection sociale, véritable corde de survie de l'entreprise.

Amoureuse des chevaux, je sais surmonter les obstacles, ma connaissances des arts martiaux, m'aide à accompagner avec souplesse et combativité le dirigeant dans les prises de décisions.

Mon accompagnement repose sur les valeurs fortes que sont l'empathie, l'authenticité et la simplicité.