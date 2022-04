François TOUZÉ

Attiré dans le monde des micro-algues par un premier projet en 2009 (L3) sur la phycocyanine et la Spiruline, j'ai depuis cumulé plusieurs expériences très enrichissantes dans le domaine.



Que ce soit durant mes études, grâce à mes stages (Ifremer Nantes en 2011, Soliance en 2012),

mes travaux personnels (évaluation du point de fonctionnement optimal d'un prototype de photobioréacteur en couche mince pour une culture en continu de Chlorella vulgaris en 2010, travail bibliographique sur différentes voies de lyse cellulaire et d'extraction de métabolites intracellulaires à partir de micro-algues en 2011),

Ou à travers de mes différentes expériences professionnelles chez Scirsée conseil et Algofarm, mon intérêt pour ces petites cellules photosynthétiques et leur culture ne s’est jamais démenti.



Persuadé du potentiel de la filière, j’espère pouvoir continuer à contribuer à son émergence.





Mes compétences :

Mise en place/optimisation culture micro-algues

Mise en place/optimisation fermentation

Scale up cultures micro-algues

Gestion de projet

Récolte, concentration, séchage de micro-algues