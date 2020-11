Olivier ESCALONA

J'ai reçu une formation universitaire aux mathématiques théoriques et appliquées.

Passionné par les sciences de la matière et leurs applications industrielles, je me suis orienté vers le métier de consultant en ingénierie informatique.

J'ai travaillé auprès de grands comptes dans les secteurs de la défense et de l'électronique.

Cette expérience en développement a été très formatrice et humainement enrichissante.

Au cours d'une mission, j'ai occupé le poste d'ingénieur de test.

Cette activité s'est avérée en parfaite adéquation avec mes compétences.

Aujourd'hui, je travaille dans le domaine des applications de paiement sur cartes à puce.

Je suis passionné par la science-fiction, au point de m'être lancé dans l'écriture de romans de ce genre littéraire.

J'aime lire également des essais et des œuvres philosophiques.

Je chante dans une chorale et je pratique le jardinage.





Mes compétences :

Certification

Chant

Critères Communs

Défense

ISTQB

ISTQB®

JAVA

Monétique

Qualité

Test

TPI

Validation

C++