François TRAVERST

Consultant Senior au sein d'AGAMA Conseil,

Société de conseil et d'assistance auprès de Prestataires de Services d'Investissements et de Conseillers en Investissements Financiers.



Métiers exercés :

RESPONSABLE CONFORMITE - Compliance Officer

RESPONSABLE JURIDIQUE - Senior Legal Advisor

spécialisé dans le domaine bancaire et financier / gestion d´actifs et gestion patrimoniale - Anglais courant



Compétences professionnelles :

- assurer une veille de la réglementation applicable dans le domaine bancaire et financier et plus particulièrement sur les métiers de la gestion d’actifs pour compte de tiers et de la gestion de patrimoine ;

- conseiller sa direction et les clients internes sur la réglementation applicable aux produits et services financiers (suivi des demandes d’agrément auprès des autorités de tutelle, approbation de la documentation contractuelle à utiliser, avis de conformité sur les présentations commerciales) ;

- encadrer une équipe de juristes et de contrôleurs Know Your Customer (une dizaine de collaborateurs), coordonner et travailler en équipe sur les chantiers de mise en conformité réglementaire ;

- implémenter au niveau local des standards de conformité Groupe (rédaction de Code de déontologie et de procédures locales) ;

- rédiger des rapports sur la conformité et sur les risques, en français et/ou en anglais, à destination de la direction locale, des lignes fonctionnelles Groupe et des autorités de tutelle (AMF, ACP) ;

- suivre les plans d’actions de la Conformité et la résolution des points de l’Audit ;

- assurer les fonctions de Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) et de Responsable de la lutte anti-blanchiment & de correspondant Tracfin

- réaliser des formations internes et la mise en place d´un examen de certification professionnelle.



Mes compétences :

Management d'équipe

Formation professionnelle

Droit bancaire et marchés financiers

Compliance Déontologie