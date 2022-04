François TRÉHEN

J'ai consacré mon énergie à promouvoir la qualité architecturale sous toutes ses formes, et en particulier dans la réalisation d'opérations de construction d'équipements culturels, dans différents services de maitrise d'ouvrage publics du ministère de la culture et de la communication. Dans ce cadre, j'ai aussi participé à la promotions des jeunes architectes et paysagistes à la direction de l'architecture et du patrimoine, et je continue aujourd'hui à porter cette passion au sein de l'école nationale supérieure d'architecture de Versailles.