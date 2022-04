François TRÉMEAU

Après 10 ans d'une vie pleine de bonheur et riche d'expérience, au cours de laquelle j'ai participé à la création et au développement de Davidson consulting puis de Davidson Ouest, je prend ma retraite et je laisse la place à une équipe rajeunie et talentueuse.

Mais la retraite ne signifie pas pour autant rester à ne rien faire, je vais donner une partie de mon temps à partager mon expérience auprès de quelques startups technologiques.





Mes compétences :

Systèmes embarqués

Electronique

Télécom