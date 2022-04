François TRIBEHOU

Titulaire d’un Master 2 en Sciences de Gestion et de Management spécialité Ressources Humaines obtenu à l’IAE de Caen, effectué en alternance, chez Valeo Systèmes Thermiques SAS. Je suis à même de traiter divers domaines des Ressources Humaines, tels que : L’administration du Personnel, la Formation, la Paie, la gestion des carrières et les éléments de droit du Travail.





Depuis plusieurs années, j’ai travaillé dans des métiers de service et d’aide à la personne. J’ai ainsi acquis une solide expérience dans les rapports humains, ce qui me permet de m’intégrer et d’échanger très facilement dans les équipes avec lesquelles je suis amené à travailler. Ma polyvalence et ma rapidité d’adaptation me permettent d’être directement opérationnel.







D’un naturel curieux et ouvert, je suis à la recherche d’un emploi qui me permette de mettre à profit mes compétences dans le domaine des Ressources Humaines.



