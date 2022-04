M. François Trudeau, géographe spécialisé en géomatique, est à l’emploi d’AECOM depuis 1998. Intégré au sein d’équipes pluridisciplinaires, dans le cadre d’études associées au domaine des ressources naturelles et de l’ingénierie civil, il se distingue notamment par les capacités suivantes : rapide compréhension des buts et objectifs, analyse précise des besoins des usagers (clients et spécialistes), planification efficace des méthodes de travail menant à l’organisation, la structuration et l’intégration des différentes données au SIG, choix des traitements appropriés des données et conception cartographique à la mesure des résultats à atteindre. Ainsi, les efforts de M. Trudeau ont été mis à contribution lors de plusieurs études dont celles de mise en valeur et de protection de l’eau, d’aménagement du territoire, d’impact environnementale et social, de gestion des déchets, et ce à la fois lors de mandats nationaux et internationaux. M. Trudeau a, enfin, participé à plusieurs activités de formation et de transfert technologique.



M. Trudeau assume depuis 2005 la fonction de coordonnateur de l’équipe Géomatique et Télédétection du bureau de Montréal et agit à titre de Gestionnaire de projet.



Présentement, j'assume également la fonction de coordonnateur de l’équipe Géomatique et Télédétection du bureau de Montréal et agit à titre de Gestionnaire de projet en géomatique.



Pays où j'ai travaillé : Algérie, Bénin Cameroun, Canada, Congo, Gambie, Guinée-Bissau, Liban, Niger, République Démocratique du Congo et Sénégal. -



Mr Trudeau is a geographer with a specialization in geomatics (GIS, Database Management System, Remote Sensing, GPS and Mapping). He has gained a vast experience in applied geomatics through national and international projects (in Africa, including Benin, in the Carribbeans and in Asia) in the area of environmental and social impact assessment, resettlement, watershed management, irrigation and drainage, rural water use, natural land resources management, energy, and transport.



He has fulfilled the positions as senior project manager, director and advisor in geomatics.



He is currently the Head of the Geomatics and Remote Sensing Department at AECOM’s headquarters in Montreal since 2005.



Countries of worked experience: Algeria, Benin, Cameroon, Canada, Congo, Democratic Republic of Congo, Gambia, Guinea Bissau, Lebanon, Niger and Senegal