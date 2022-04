François TSICOPOULOS

Autodidacte, puis diplômé en informatique, j'ai 20 ans d'expérience (dont 19 à titre professionnel) dans le domaine de la création de sites internet et le développement d'entreprise web.



J’étais quelques mois après sa création dans l'une de toute première start-up d'e-commerce française. Puis j'ai expérimenté divers postes toujours dans le domaine des nouvelles technologies pour finalement créer avec succès ma propre start-up en 2006. Celle-ci a été vendue en 2014.



Maintenant, je mets mes compétences et mon expérience au service des nouvelles entreprises web et de celles qui ont besoin de développer la partie commerce en ligne de leur activité.



Mes compétences :

Achats internationaux

Management

SEO

Wordpress

CSS

PHP

MySQL

E-commerce