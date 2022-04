François UGUEN

Récemment diplômé de l'Université de Bordeaux, du Master Génie géologique, génie civil et environnement, je suis à la recherche d'un premier emploi. J'ai pour objectif une place d'ingénieur géotechnicien ou d'ingénieur en géophysique pour continuer à apprendre et travailler dans ces domaines. Je suis disponible tous les jours et capable de travailler sur toute la France et à l'étranger.



Mes compétences :

Microsoft Office

Plaxis

GIMP

Res2Dinv

AutoCAD

Draftsight