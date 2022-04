François VALIN-PASCUAL

RECRUTEMENT DÉVELOPPEMENT.



Agent immobilier toujours un métier d’avenir :

- La pierre est la matière la plus noble

- L’agent immobilier ne possède pas de stock.

- L’immobilier reste un secteur porteur, chaque année comptabilise un nombre de transactions très élevé qui est le résultat du grand nombre de mutations professionnelles, de naissance, de divorces et de succession (735 000 transactions en 2014).

- Baisse du montant des retraites « ETRE PROPRIÉTAIRE » devient indispensable (seulement 57% des français sont propriétaires).

- Hausse des loyers.

- Taux d’intérêt bas.

- Croissance démographique continue.

Le concept de FVP IMMOBILIER est le seul qui permet une totale adaptation du métier à votre profil. C’est un véritable tremplin au métier d’agent immobilier.

FVP IMMOBILIER reprend les avantages des agences immobilières traditionnelles et les avantages incontournables des réseaux de mandataires sans les inconvénients de chaque système.

LE SECTEUR IMPLANTATION :

- A proximité de votre domicile.

- Implantation en bureau ou à votre domicile.

LES POINTS FORTS :

- Le développement.

- La formation

- L’animation

- La possibilité de gérer son activité avec la carte professionnelle de FVP IMMOBILIER.

LA FORMATION DU PARTENAIRE :

- Formation initiale théorique de trois jours dispensée par des professionnels expérimentés en immobilier et en formation, identique à la formation des autres grandes marques.

- Formation continue tout au long de l’année selon un plan semestriel pris en compte par les organismes de formation : AGEFOS (régime salarié) ou AGEFICE (régime TNS).

L’ANIMATION :

- Animation du réseau faite par des professionnels de l’immobilier expérimentés.

LES OUTILS :

- Un site internet pratique, convivial, de dernière génération.

- Un référencement de premier ordre, présent sur les sites et portails de l’immobilier.

- Un logiciel de transaction performant et convivial.

- Des documents de travail pratique et simple.

DIVERSIFICATION DU CHIFFRE D’AFFAIRE :

- Immobilier d’habitation traditionnel.

- Immobilier de commerces et entreprises.

- Location.

- Programmes neufs

- Viager.

CONCLUSION :

- FVP IMMOBILIER vous propose un concept réellement innovant avec des outils efficaces au quotidien qui permettront de vous différencier auprès de vos clients.

- Avec un investissement très faible, vous êtes assurés d’obtenir une rentabilité parmi les plus hautes. De plus vous serez accompagnés par de véritables professionnels dans une ambiance conviviale où les relations humaines seront privilégiées.







Les possibilités de carrières chez FVP IMMOBILIER

- Agent commercial rattaché au siège avec au choix deux statuts :

- agent commercial indépendant inscrit au RSAC.

- négociateur immobilier en portage salarial.

- Responsable de succursale.

Pour tout renseignement contacter le siège sur accueil@fvpimmobilier.com