François VALLEE est Manager au sein de l’entité Technology Consulting d’Accenture.



François possède une double compétence dans le conseil en organisation et le conseil en technologie auprès des DSI.



Il a participé à d’importants projets de définition de la stratégie et de transformation IT telles que la réorganisation de DSI, la création de Centre de Services, la définition de schéma directeur des SI dans le domaine de la Banque et des Ressources Naturelles. Il possède également des expériences réussies dans l’intégration et la gestion de grands projets informatiques.