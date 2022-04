Francois VANDERMEERSCH

Entré chez KPMG en 1993, je suis Expert-comptable, Associé, Directeur de bureau sur le "Marché des professionnels" en charge des équipes Armentières, Roubaix et Lille sur le territoire de Lille Métropole. Je suis également responsable régional de la filière BTP pour le "Marché des professionnels".



KPMG Lille Métropole, c'est une quarantaine de collaborateurs au service de 1 000 clients : professionnels de la santé, artisans et petites entreprises des secteurs du Commerce et de la Franchise, BTP, Hôtellerie et Restauration, que nous accompagnons dans toutes les étapes de leur croissance.



Je suis également Cobatyste et Trésorier de l'association Cobaty Flandre Artois.



Les problématiques liées aux Zones Franches Urbaines ainsi que la matière Franco-Belge complètent mon quotidien.



