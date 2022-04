François VANNESSON

Ma mission consiste à apporter à la direction du Groupe AXA Assistance une expertise pointue en droit et en fiscalité permettant au Groupe d’orienter sa stratégie et d’accompagner sa politique commerciale.

J'interviens sur tous les dossiers exigeant une connaissance très approfondie du droit (Droit des affaires, Droit des assurances, Droit de la consommation, Droit fiscal, Droit comptable) associée à une forte sensibilité commerciale et une très forte capacité à argumenter, négocier et convaincre.



Mes compétences :

Droit des contrats

Assurance

Courtage

Droit des affaires

Fiscalité

Assurance Vie

Droit

Corporate Finance

Volunteering

Taxation

Tax Law

Risk Management

Reinsurance

Mergers & Acquisitions

Mediation

Litigation

Legal Research

Legal Advice

Insurance Law

Health insurance

Fiscal Impact Analysis

Due Diligence

Corporate Law

Contract Negotiation

Competition Law

Commercial Litigation