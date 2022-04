François VANNIER

L'énergie électrique : production, transport/diffusion, consommation,



Les sociétés sont de plus en plus dépendantes d'une énergie non stockable ou difficilement stockable : le courant électrique. Comment vont évoluer les structures de production et de consommation électriques face aux changements climatiques et aux aléas météorologiques, géopolitiques et démographiques ?



Le secteur électrique et sa complexité organisationnelle : les difficultés de la production centralisée et décentralisée, réseau Très Haute Tension- Haute Tension - Basse Tension, l'interconnexion des flux physiques et informationnels entre les réseaux,la structure d'une économie de réseau, le lien entre libéralisme/monopole et politique énergétique, inégalité de répartition de la consommation électrique entre les continents et les pays, les modes de vie.



Le courant électrique : phénomène physique multidimensionnel difficile "à saisir". Intensité exprimé en Ampère, Tension (différentiel de potentiel) en Volt, Résistance en Ohm, Fréquence en Hertz, effets électromagnétiques, courant inductif, courant alternatif/continu, générateur - Transformateurs, courant monophasé et triphasé, Puissance Active exprimé en Watt, Puissance Apparente en Voltampère, Puissance Réactive.



L'électricité et l'espace-temps : croissance économique et électricité.

L'unité de gestion quotidienne du courant électrique est la seconde. la production est instantanément "utilisée". Ainsi, le court terme correspond à quelques secondes. le moyen terme signifie quelques minutes. Le long terme, UNE heure. Alors, son utilisation déforme de façon irréversible la sensation du temps.



L'utilisation du courant électrique engendre de fortes instabilités sur la perception de la réalité avec l'interaction des comportements humains.Les effets cumulatifs de cette utilisation massive de cette énergie [à la fois invisible, sans odeur et très dangereuse (1)] ne sont difficilement mesurables puisque l'écoulement du temps s'approche de la vitesse de la lumière. Le temps de la réflexion individuelle tend à disparaître au profit des logiciels qui précèdent les décisions de nombreux domaines de la vie quotidienne.



Les applications de la recherche du courant électrique sont multiples et permettent d'inventer des "biens complexe" (mode de télécommunications, les moyens de production et de consommation de masse des biens et des services, le transport. Ces "activités électrique" fonctionnent en synergie. Fusion de l'utilisation de ces "biens complexe" pour un même objectif.



Cette déformation de l'espace-temps implique non seulement la sensation, elle bouleverse radicalement le vocabulaire des langues.



Enfin, la maîtrise du courant électrique a entraîner simultanément les recherches sur les signaux lumineux et la fibre de verre lequel permet de transporter les impulsions lumineuses. Ainsi, la maîtrise de la vitesse de la lumière est une réalité.



(1)la fibrillation cardiaque commence avec un courant de 50 miliAmpères ou 0,05 Ampère, en moins de 3 secondes. En courant Alternatif, le seuil de dangerosité commence à 50 Volts.



Mes compétences :

Comptabilité

Conducteur de ligne

Droit

Economie

Économie de l'environnement

Électricien

Electricité

Energie

Environnement

Organisation

Organisation du travail

RTE