François VANNIER

GESTION DE PROJETS COMMERCIAUX:



Définition de programmes de construction de centre commerciaux, hypermarché et Retail Park en maîtrise d'ouvrage, sur des sites en exploitation.

Opérationnel et Multi Fonctionnel, montage de budget et suivi, conception, planning et réalisation.

Traitement des dossiers HQE, et gestion des projets dans le cadre des économies d'énergies;

Gestion patrimonial, et valorisation.



Mes compétences :

Montage et suivi d'opérations immobilières

Spécialiste dans les centres commerciaux

conception, gestion d'opération