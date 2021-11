Francois VANOC

Aujourd'hui, tout le monde ne parle que d'indicateurs commerciaux, ou devrais-je dire de KPI's puisque c'est à la mode...Mais n'est il pas temps de revenir aux fondamentaux? Je prône un retour à de la bienveillance en fédérant les équipes autour d'un projet commun: créer une expérience client unique avec de vraies valeurs de commerçant!



Mes compétences :

Management d’une équipe de 4 personnes

Formation vendeuse, formation responsables de maga

Élaboration des objectifs commerciaux avec le dire

Accueil et satisfaction clientèle, vente assistée

Réalisation d’inventaires

Recrutement

Tenue du magasin, merchandising, et réalisation de

Suivi des indicateurs de gestion (indice de vente,

Gestion des mouvements de marchandises

Ouverture, fermeture de magasin et gestion des flu