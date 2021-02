Alexandra CHIRADE

Commerçante et manager passionnée, je recherche un nouveau challenge professionnel. J'aime relever de nouveaux défis !



Diplômée d'un Master 1 en Management et Sciences de Gestion et d'un Master 2 en Commerce et Marketing Opérationnel, je souhaite relever un nouveau défit professionnel sur les régions PACA / Languedoc Roussillon. Plusieurs projets pourraient me convenir :

- Responsable Régionale

- Responsable de Magasin (type Flagship/Megastore)



Mes compétences :

Mode

Marketing

Merchandising

Commerce

Prêt à porter

Chaussures/Accessoires

Formation

Gestion des stocks

Organisation du travail

Management d'équipe

Management de projets

Recrutement