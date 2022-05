Stéphanie BOGARD

Native des Yvelines, je suis à l'écoute du marché et travaille actuellement en tant qu'Attachée clientèle au Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine. Auparavant, j'ai travaillé en tant que chargée de mission en politique de la ville au sein d'une mairie et dans une agence de travail temporaire en tant que chargée de recrutement. J'ai décidé en 2011, de repartir dans le domaine de la banque, secteur que j'avais pu découvert en 2008-2009, dans le cadre de l'obtention de mon Master Professionnel en Management des Organisations et Aide à la conduite du changement.



Mes compétences :

Informatique bancaire

Commerciale

Relationnelles et sociales

Polyvalence dans mon travail

Esprit d'équipe

Dynamique

N�gociation commerciale

Organisation