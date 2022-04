Nosso JUNIOR

Je suis à 33 ans, prêt aujourd'hui à intégrer une société dans laquelle je souhaite construire mon plan de carrière. Pour ce faire, je souhaite intégrer un poste dans lequel, j'aurai l'opportunité de travailler sur différents points. Ainsi le développement, et le suivi d'un portefeuille ,me permettrait de prendre de solides bases dans un métier tant formateur, que riche en contact client.



Fort de mon expérience de ventes terrain, dans un environnement très concurrentiel comme la coiffure, j'ai su développer l'offre et ouvrir le marché parisiens et des Yvelines.

Au contact direct des clients, j'ai su, prospecter, démarcher et convaincre des professionnels en développant leurs besoins et ainsi étoffer mon portefeuille client.





Je désire alors mettre mon dynamisme, mon organisation, et mes compétences au service d'un groupe qui offre de réelles perspectives d'évolution.



Junior Nosso

nossojunior@gmail.com



Mes compétences :

Commercial

Management

Gestion de point de vente