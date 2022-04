Francois VARIN

Je suis consultant SAP dans le domaine Finance



Med.Shipping.Company à Genève, SAP FSCM DM & COL implementation



Mes principales références sont :

Landis & Gyr Switzerland ; French FI/CO rollout en cours (SEPA)

SBM Monaco ; mise en place trésorerie, moyens de paiement (SEPA)

FAURECIA Nanterre; plusieurs déploiements de sociétés en FR, DE, CZ

ENEL France ; déploiement des filiales France du groupe ENEL

SUEZ Environnement ; étude du core model SAP New Ledger

EUROP Assistance ; déploiement du core model GENERALI

BRICODEPOT ; Assistance au démarrage (interfaces Finance logistique)

KLA-TENCOR ; déploiement de la filiale française

GDF ; Mise en place sécurité financière, migration de version SAP Finance, déploiement de sites (2 contrats de 3ans)

CEA/DAM ; Intégration et assistance au démarrage de la DAM (1 an)



Autres références ; VIVESCIA, FEHR, IPSEN, DE BEERS London, L'OREAL, SAMIR maroc, NAFTOGAZ algérie, ARCELORMITAL, ITALCEMENTI italie, KARLSBERG Allemagne, MAGNETTO, EUROCOPTER, EURALIS, VOLVO suède, SNET, OMYA



Mes compétences :

SAP Finance

SAP FSCM

SAP CO

SEPA

SAP

Business Analyst