François VASSEUR

Bonjour.



Infirmier diplômé depuis 2003 (de l'école du personnel paramédical des armées de Toulon), après une carrière de presque 10 ans au sein de l'armée Française (avec missions outre-mer), je me suis orienté vers le monte de l'entreprise afin de poursuivre ma carrière.



j'ai passé depuis lors différentes formations comme par exemple:



- praticien en shiatsu traditionnel (niveau bac +6, obtenu en 2011)

- formateur SST (obtenu en 2010)

- green belt WCM en santé/sécurité (17/20 a l'écrit, 4/5 à l'oral)



je souhaiterai pouvoir passer la licence Pro en santé au travail et/ou le DIUST afin d'optimiser mes connaissances de l'entreprise et de la médecine du travail au maximum.



je suis une personne ouverte à la connaissance, à la découverte, en quête perpétuelle d'approfondissement de mon métier et de mes compétences.



Infirmier d'entreprise mais aussi collaborateur en service sécurité et qualité, mes connaissances évoluent sans cesse. je ne demande qu'a apprendre et à continuer d'évoluer dans mon métier.



Mes compétences :

Microsoft Office

Shiatsu

Secourisme