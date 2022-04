François VEAUX

Mon parcours depuis 1989 m'a permis d'acquérir de solides connaissances dans différents domaines liès à la gestion des fonds propres et la gestion pour compte de tiers :

- produits financiers, outils, calculs et méthodes

- maitrise des activités de Front et des services associés (Back, Middle, Front, Contrôle, Valorisateurs, Dépositaires...)

- management de projets et personnes





Mon souhait est d'apporter mon savoir faire en m'impliquant dans l'évolution d'une entreprise et par la même d'évoluer avec elle.



Mes compétences :

Gestion de Projets

Produits Financiers

Gestion Obligataire

Asset Management

Bases Financieres Et Outils Associés (Bloomberg, A

Administration De Fonds

Pricing Et Valorisation Des Actis Financiers