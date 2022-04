François VEAUX

Professionnel du Ecommerce, du Marketing Digital et du Marketing client, dans des environnements multi-canal, ultra concurrentiels et très diversifiés (distribution spécialisée, services, grande consommation), en appui sur une expertise du management et de l'innovation.



Mon crédo : unir la diversité des compétences pour générer l'innovation et conduire le changement



Mes compétences :

 Ecommerce et marketing Digital :

De la stratégie marketing d’audience, en passant par le travail sur le parcours client, l’animation commerciale, la stratégie de contenu, le pilotage des leviers d’acquisition (SEM, SEA, retargetting affiliation...), l’ECRM, la priorisation, le cadrage et le pilotage des projets digitaux, le pilotage du PnL;

 Marketing clients/CRM et datamining :

Définition et mise en œuvre d’une stratégie marketing centrée sur les clients, de la proposition de valeur client à la mise en œuvre des preuves, en passant par le pilotage de la valeur client, de l’acquisition à la fidélisation, en appui sur tous les leviers, du datamining au CRM ;

 Expertise commerciale : stratégie commerciale, négociation grand compte, animation de force de vente;



Mes compétences :

CRM

Connaissance Clients

Marketing Clients

Webmarketing

Acquisition de trafic

E-commerce