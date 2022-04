François VEILLERANT

Actuellement en recherche active d'un emploi.

38 années d'expériences dans le paysagisme d'intérieur et d'extérieur et passionné de ce métier.

Homme de terrain, j'ai managé des équipes d'entretien, je suis enthousiaste et rigoureux avec une réelle capacité d'adaptation.



Mes compétences :

Gestion du matériel

Elaborations des devis et plannings

Metrés pour les appels d'offres

Suivi clientèle

Certiphyto ( ex D A P A)

Management et animer des équipes opérationnelles

Gestion des produits phyto, PPNU et EVPP