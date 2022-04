François VEILLON

Bienvenue sur mon profil Viadeo.

J'ai eu de nombreuses expériences professionnelles qui m'ont permis de développer un sens accru du relationnel et l'autonomie nécessaire au poste que j'occupe actuellement.

Ayant été gérant de société, j'ai pris gout à la négociation commerciale, tant auprès des fournisseurs que des clients tels que des PME et des collectivités.

A la fin de cette aventure, je me suis naturellement orienté dans le commerce, où j'ai pu mettre à profit mon sens du contact et mon gout du challenge.

J'ai, par la suite, développer différentes activités autonome, avant d'intégrer une grande entreprise dans le secteur informatique, Somaintel.

J'ai pu y apprécier le travail de terrain et y découvrir des métiers passionnants.

Après avoir passé plusieurs mois en centre d'appels afin de traiter les relations clients au niveau monétique (assistance et suivi de la relation commerciale), j'ai retrouvé le gout du terrain en intégrant Atlan'Tech, société prestataire pour Enedis-GRDF en Côtes d'Armor. J'ai donc évoluer au sine de cette entreprise pour devenir le chef de secteur en charge de coordonner les équipes de relèves de compteurs électriques et gaz sur mon département d'affection.

En 2013, j'ai migré vers Energy30, filiale du groupe Solutions 30, qui a remporté le renouvellement de marché de relève en Côtes d'Armor.

Encore plus autonome, j'ai su m'adapter aux nouvelles pratiques de management et méthodes de travail qui ont été mises en place.

En juin 2016, j'ai évolué vers la supervision des équipes de relève sur 5 départements du grand ouest, m'occupant ainsi de près d'une centaine de releveurs et de leurs chefs de secteurs respectifs.

Ma mission est d'assurer le suivi des résultats et de pourvoir aux besoins des équipes sur le terrain, tout en étant l'interlocuteur direct des unités clients départementales et régionales de nos clients Enedis et Grdf.



Mes compétences :

Internet

Relation client

Management d'équipe

Commercial

Management

Qualité

Logistique

Informatique

Organisé

Relationnel

Réseaux sociaux