Francois VENITUCCI

Une expérience de treize ans en tant que contrôleur de gestion m'a permis de maitriser l'ensemble des techniques de gestion et d'audit. Mon rôle de contrôleur de gestion à été employé à élaborer le budget annuel ainsi que l'arrêté du résultat mensuel. L'élaboration du reporting faisait partie de ma fonction, ainsi que l'analyse et le suivi des écarts budgétaires.

Ma fonction de contrôleur de gestion a exigé des qualités d’analyse, un esprit de synthèse et une connaissance des outils informatiques. Forte implication, autonomie, rigueur et loyauté, mais également une adaptabilité constante ont été nécessaires pour répondre aux différentes missions et postes qui m'ont été confiés.



Mes compétences :

Elaboration des résultats mensuels

Analyse financière

Reporting

Élaboration des différents budgets

Esprit d'équipe

Autonomie

Audit

budgets

Sage Business Management Software > Sage 1000 Suit

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Business Objects