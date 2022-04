Francois VERGER

Ayant été chargé de projets dans des sociétés et des contextes très différents, travaillant avec tous types de services, j'ai fait preuve d'une grande capacité d'adaptation et de coordination. Dans un contexte de transformation d'entreprise, mon esprit critique et ma curiosité ont été appréciés. Au cours des 2 dernières années, mon quotidien a été fait de :



- Compréhension du contexte et des besoins

- Organisation de réunions de cadrage et de suivi

- Établissement d'un plan d'actions

- Respect des délais

- Communication interne et externe



Mes compétences :

Corporate Social Responsibility

Microsoft Office

Sustainable reporting

Intercultural Skills

Marketing communications

Digital marketing

ISO 26000