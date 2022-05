Romain LASRY

Après une formation complète à l'Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence, j'ai suivi le master Développement Durable et Responsabilité des Organisations à l'Université Paris Dauphine.



Mon premier stage au sein de la Caisse des Dépôts et Consignations m'a permis de participer à des programmes de financements de logements sociaux et de rénovation urbaine responsable.



Au Ministère de la Culture et de la Communication, j'ai ensuite contribué à promouvoir, auprès de la presse nationale et régionale, la richesse de notre patrimoine naturel et culturel à travers diverses opérations et projets menés à l'initiative du Ministère.



A l'IFOP, j'ai eu l'opportunité de mener des études d'image, de tests concepts ou produits pour le compte de sociétés de services, dans les domaines de la banque-assurance, des transports/automobiles, de l'énergie, et des télécoms.



Chez WWF France, j'ai travaillé sur des campagnes de lutte contre la déforestation, notamment via la réalisation d'une étude visant à identifier les obstacles à la traçabilité du bois auprès de la filière bois française.



Au Ministère de l’Ecologie, j’ai coordonné et assuré en partie la rédaction du rapport de mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement durable, remis au Parlement. J’ai aussi travaillé à la valorisation des bonnes pratiques menées par un ensemble d’acteurs nationaux, dans le cadre des 4 ans du Grenelle.



En parallèle à mes études et à mes stages, j'ai développé un fort engagement associatif sur des missions variées : actions de lutte contre les discriminations liées au handicap ; intégration des étudiants étrangers et organisation de sorties culturelles ; conception et animation d'activités pour enfants dans une colonie de vacances ; restructuration de la mobilisation des bénévoles au sein d'une grosse ONG ; sensibilisation et éducation à l'environnement dans des salons et entreprises ; participation à la production d'un spectacle combinant danse, musique, art et lumière dans un contexte de recherche écoresponsable.



Depuis mars 2013, je travaille en tant qu'attaché du groupe des associations au Conseil Economique, Social et Environnemental, mais aussi en tant que conseiller technique au sein du Mouvement Associatif - structure rassemblant la grande majorité des coordinations sectorielles associatives, et déclinée en régions.



Mes compétences :

Anglais

Anglais courant

Dynamisme

Esprit d'analyse

Esprit d'analyse et de synthèse

Initiative

Synthèse