François VERGNAULT

Ayant toujours opéré dans des entreprises travaillant avec la grande distribution alimentaire ou spécialisée et à tous les postes de la fonction commerciale et marketing, mon expérience va de l'encadrement terrain à la direction commerciale en passant par la formation et la négociation avec les grands comptes.

Les différents domaines d'activité dans lesquels j'ai acquis cette expérience vont de l'alimentaire au dph, puis au bazar léger, à la papeterie et enfin aux rayons auto-brico pour un équipementier automobile de 1er rang.

Je suis disponible pour toutes missions ponctuelles d'assistance, d'appui commercial ou de management.