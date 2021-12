Patrick PATRICK AUDOUIT

Mon savoir-faire en matière d'encadrement et pratiques commerciales, m'ont permis de développer et structurer de très nombreuses activités (Pièces Automobiles Neuves/Rénovées/Occasion), et au fil des années, d'accéder à de multiples et enrichissants postes à responsabilités : Directeur Achats & Marketing, Responsable des Ventes, Directeur Régional, Directeur de site, dans le milieu de la Grande Distribution et de la Distribution Spécialisée, aussi bien en Centrale que sur le terrain, dans des univers Franchisés, Adhérents et Indépendants, ou des enseignes succursalistes et intégrées.



L’élaboration de stratégies commerciales et des plans d’actions s’y afférant, la culture des objectifs CA et marges, le trinôme animation-organisation-coordination des équipes en place, l’aspect Reporting aux hiérarchiques directs sont mon quotidien depuis désormais de nombreuses années .



Curieux par nature, toujours à l’affût des nouveautés, je sais encore et toujours m’adapter à des environnements changeants, intégrer des technologies et systèmes innovants, ce qui même aujourd’hui me permet de progresser, et aux collaborateurs qui m’entourent de faire de même.



Sincèrement vôtre.



Patrick AUDOUIT

Mes compétences :

Sourcing

Marketing

Négociation

Achats

Management

Distribution

Logistique