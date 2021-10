Francois VIALLET

"Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès."

(Nelson MANDELA)



19 années dans la fonction managériale et commerciale, dans différents secteurs et environnements m'ont apporté.



- Une expérience opérationnelle du management d'équipe en direct et a distance

- Une solide expérience de la négociation en BtoB dans le secteur de la communication et des médias.

- Une bonne compréhension des environnements économiques et culturels de l'entreprise.



Mes motivations : Les challenges, le développement personnel et collectif, partager mon enthousiasme.



Mes valeurs : Engagement, loyauté, pugnacité



Mes compétences :

Management de la performance

Négociation

Marketing stratégique

Développement commercial

Management de projet

Management de la qualité