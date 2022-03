François-Xavier ARTIGUES

Mitsubishi Electric est un Groupe industriel Japonais diversifié comptant 145 700 collaborateurs et réalisant un chiffre d'affaires annuel d'environ 35 milliards d'euros.



Il est présent en France dans les secteurs du Chauffage et de la Climatisation (pompes à chaleur), des Equipements Automobiles (composants électriques et électroniques pour véhicules, notamment hybrides et électriques, infotainment, aide à la conduite), des Robots de Fabrication et des Composants Electroniques.



Le Groupe est par ailleurs présent dans les satellites et réseaux de communication, les télescopes, les radars, le secteur ferroviaire, les composants pour centrales électriques, et les ascenseurs



***



Ancien élève de HEC (promotion 1984).

Intérêt pour tout ce qui a trait au Marketing Business to Business to Consumers (ex. intervenant extérieur régulier auprès de plusieurs grandes écoles de commerce dont le groupe HEC).

Passionné par: automobiles anciennes, skateboard, aviation, photographie et cinéma.



Mes compétences :

Automobile

Business

Business to business

Communication

Directeur marketing

International

Management

Management équipe

Marketing

Marketing industriel

Stratégie