Damien DELCLOY

DIRECTEUR COMMERCIAL

Développeur de stratégies et d'opportunités commerciales ambitieuses, créatrices de valeur et de croissance, fondées sur l'établissement de partenariats de long terme.



Objectif professionnel de prendre un poste de directeur commercial (et marketing potentiellement), intégré au comité de direction dune PME/PMI basée dans la moitié sud de la France, cherchant à se développer à linternational en BtoB pour des produits ou services techniques.



Mes compétences :

Développer et exécuter une stratégie commerciale ambitieuse

Explorer de nouvelles opportunités de développement daffaires et

conquérir de nouveaux territoires, en France comme à linternational

Expérience en commerce BtoB et marketing sur des produits techniques

Gérer la relation client dans sa globalité, de la définition doffre la plus

adaptée à la réalisation des engagements

Négocier des affaires et des contrats en anglais jusquau niveau executive

Fédérer une équipe multiculturelle autour dun projet