Francois-Xavier CADEAU

Actuellement Concepteur Développeur Talend (60%) et Développeur d'Applications basées sur les outils PC SOFT (WinDev et WinDev Mobile), mon rôle est de maintenir et de faire évoluer les applications métiers existantes dans les différents domaines du Groupe FINDIS (Achat, Vente sédentaire et Itinérant, Gestion d'entrepôt, Référentiel Produits, Gestion Financière) et la refonte de l'ERP FINDIS (Référentiel Client et Fournisseur, CRM, Facturation).



Concevoir les documentations fonctionnelles, techniques et utilisateurs. Intégrer des données avec Talend entre les différents S.I. (Mysql, PostGreSQL, SQLServer), automatiser les échanges de flux avec Jenkins, Générer des rapports / échanges pour nos fournisseurs et nos clients.



Mes compétences :

Jenkins

Talend Open Studio

Motorola Symbol MC9090

MySQL

IReport

HyperFile SQL C/S

Java

XML

WMS

WDLangage

Windev 5.5 à 20

SQL

WinDev Mobile 14 à 20

PostgreSQL

Jaspersoft Studio