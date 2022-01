François Xavier GALLON

Après plus de 12 ans dans la documentation technique, jai décidé dintégrer lécole dingénieur du CESI de St-Nazaire afin de préparer le diplôme dingénieur généraliste.



Jai la volonté dexploiter les outils de gestion de projet acquise lors de cette formation et appliquer durant mon stage de fin d'étude chez STELIA.

Dans cette perspective, je cherche idéalement un poste en gestion de projet.



Je reste à votre disposition pour toutes questions que vous souhaiteriez me poser.



Mes compétences :

Rédaction technique

Documentation technique

Lean

5S

Audit

Amélioration continue

Six Sigma

SMED

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Lean Manufacturing

Kanban

Aldus Pagemaker

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe Acrobat

Gestion de projet

Arbortext Editor

DITA

Windchill