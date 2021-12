François-Xavier NEAU

SCHAUPP & HARDY, Cabinet d'assurances à votre service sur Angers !

http://www.schaupp-hardy-assurances.com



► Assurances vie

► Assurances dommages



► Entreprises

► Professionnels

► Particuliers.



Depuis de nombreuses années nous sommes les partenaires de votre vie comme de votre activité professionnelle.

Vous assurer est notre métier. Que vous soyez une entreprise, un particulier ou un professionnel, notre volonté est de proposer des solutions personnalisées pour une meilleure maitrise des risques.



SCHAUPP & HARDY sommes assureurs généralistes et spécialistes en matière de placement et de risques d’entreprise sur Angers.



Proches de vous, nos équipes vous garantissent un service personnalisé, efficace et rapide. Pour votre sérénité, notre agence SCHAUPP & HARDY s’appuie sur la puissance d’un grand groupe pour mettre à votre disposition tout son savoir faire et son expérience pour ensemble bâtir l’avenir.



Notre objectif est de vous assurer. Grâce à notre gamme étendue de produits en Assurances vie comme en Assurances dommages, vous disposez d’une couverture complète et performante.

Un service de pointe pour les indépendants et les entreprises, des services d’expertise et de prévention contribuent à la renommée de notre agence SCHAUPP & HARDY.



Pour nous joindre : 02 41 86 00 28



Mes compétences :

Assurance vie

Prévoyance/Retraite

Assurance automobile

Assurance prevoyance sante

Assurance

Assurance de personnes