François-Xavier PAUCHARD

Fort de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l’hôtellerie - restauration et management d’équipes, en France et l’étranger dans des groupes reconnus, leaders sur leurs marchés,.

J'ai développé des compétences de Manager opérationnel et de gestionnaire de centres de profit et je sais être très rapidement opérationnel sur tous types d'enseignes.

Ma connaissance des différents métiers et problématiques de l'hôtellerie - restauration et mon expertise globale des différents univers organisés en franchise et filiale m'ont permis de me spécialiser dans le domaine.

Porté par l'action et la performance, je crois aux valeurs fortes telles que l'engagement et le respect.



Mes compétences :

Oenologie

Luxe

Motivée

Hôtellerie

Restauration

Sérieuse

Dynamique