Emmanuel MOLLE

 Gestion du cout Food et Supplies

 Gestion des stocks

 Mise en place, suivi et modifications de plans menus

 Encadrement et formation du personnel

 Garant du suivi HACCP



Pratique aisée et courante des logiciels Word, Excel, Power Point, Ecomat (système gestion food), ACCORSHOP, VG/VR, logiciel suivi RH ADP sous environnement Windows ou Mac OS



Je suis une personne de confiance, habituée à avoir des responsabilités et à être complètement autonome dans son travail.

Grande capacité d'apprentissage.



Mes compétences :

Gestionnaire

Facilité d'adaptation

Chef de cuisine

Management d'équipe

Manager

Hôtellerie

Sociable

Organisé

Restauration

cout mc

Leadership