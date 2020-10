François-Xavier ROBIN

Je suis actuellement formateur en JEE6 au profit du ministère de la Défense.



ENVIRONNEMENTS TECHNIQUES :



- Services Web (JAX-WS), UDDI, LDAP, JSP, SERVLETS, EJB 3, HTML5, CSS3, et AJAX ;

- JSF 1.2 et 2.0 (PrimeFaces 3 et 4, IceFaces), JPA 1 et 2 (EclipseLink et Hibernate), SPRING IoC, Spring Security 3.5

- RDA Swing JNLP, Android SDK (débutant), JavaFX 2.0

- XML, XPATH, XSLT, XSL:FO , XML Schema, SAX, DOM, StAX, JAXB ;

- NetBeans, Eclipse JEE (GlassFish Tools + JBoss Tools), XMLSpy, XML Studio ;

- Apache, IIS ;

- GlassFish 2.1-3.1-4, Tomcat (4, 5 et 6), Jetty, Resin, JBOSS 7 ;

- OpenLdap, Apache Directory, Sun Directory Server ;

- MySQL, ORACLE, Hypersonic.

- Oracle Service Bus (ex BEA AquaLogic Service Bus), ServiceMix, MuleESB



O.S. maîtrisés :

- Windows NT/2000/XP/VISTA/7, Windows Server 2003

- Linux (RedHat / Fedora / CentOS, Ubuntu)

- Virtualisation sous VMWare et VirtualBox



Logiciels de création pédagogique utilisés :

- Adobe Captivate, CamRecorder, Camtasia Studio, NetQuizz Pro, PowerPoint 2010, Prezzi.





