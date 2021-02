Françoise ABERTON (ABERTON)

Https://www.behance.net/aberton_fe106



Créative passionnée par la typo, la mise en page et le design.

Je suis une spécialiste de charte graphique, et des univers luxe, banque haute gamme...

Le dessin est la base de notre métier et je continue à concevoir au crayon avant de décliner sur un ordinateur.

De plus, j'exerce les arts plastiques et la peinture depuis plus de 10 ans.

J'ai d'autre part, une grande expérience du travail en agence et en évènementiel.



Mes compétences :

Indesing

Photoshop

Xpress

Illustrator

Dessin

Charte graphique

Édition

Power point

Mac/Pc

Intégration woocommerce

Facebook

Instagram

Sengrid

Graphisme print

Wordpress

Arts graphiques

Chaîne graphique

Photographie

Adobe After Effects