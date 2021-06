Françoise Beillouet

Musicothérapeute clinicienne certifiée à l'Atelier de Musicothérapie de Bourgogne, affiliée à la Fédération Française de Musicothérapie et membre de la Société Française de Musicothérapie.



Je propose des séances alliant musicothérapie réceptive, relaxation sonore, musicothérapie active avec pratique instrumentale, expression vocale et corporelle.



Accompagnement individuel ou groupe en institutions, collectivités, entreprises, en cabinet ou à domicile. Enfants, adolescents, adultes.



La musicothérapie est une thérapie non-médicamenteuse, qui vient en complément des approches médicales classiques, permettant d'améliorer la qualité de vie et de diminuer les troubles de la communication relationnelle et affective.



Pour plus d'informations, consultez mon site internet : https://www.musique-et-coeur.com