Françoise BONNET

Après être passé en entreprise pour assurer la comptabilité de PME, j'ai décidé de changer d'orientation et j'ai passé le concours pour être enseignante. Métier qui m'a passionné dès le début.

J'ai été pendant plusieurs années responsable syndicale, Secrétaire nationale d'un syndicat de la FSU, j'ai été représentante en commission paritaire nationale et académique. J'ai siégé en CPC (commission des diplômes). Actuellement je siège au CHSCT Académique de Lyon pour la FSU.

Par ailleurs je suis investie (trésorière adjointe) dans l'association la P'tite Rustine pour promouvoir la mobilité urbaine (vélo), il s'agit d'une association d'auto-réparation de vélo, savoirs partagés. Cela permet aux cyclistes n'ayant pas de compétences en mécanique de les acquérir et de devenir indépendant.

Je suis aussi impliquée dans un conseil de quartier de ma ville et notamment sur le compostage, jardins partagés.... bref ce qui permet de remettre du lien entre chaque habitant.



Mes compétences :

Enseignement

Gestion